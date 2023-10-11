Во Франции семейная пара подала в суд на антиквара из-за африканской маски для темных ритуалов. Мужчина выкупил ее у владельцев за 150 евро, а позже перепродал за 4,5 миллиона евро.

Оказалось, что маска, которую муж с женой считали обычной безделушкой, является редким ритуальным предметом секретного общества народа Фанг. Теперь антиквара обвиняют в недобросовестности и обмане.

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