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11 октября, 08:00

В мире

Во Франции семейная пара подала в суд на антиквара из-за африканской маски

Во Франции семейная пара подала в суд на антиквара из-за африканской маски

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Во Франции семейная пара подала в суд на антиквара из-за африканской маски для темных ритуалов. Мужчина выкупил ее у владельцев за 150 евро, а позже перепродал за 4,5 миллиона евро.

Оказалось, что маска, которую муж с женой считали обычной безделушкой, является редким ритуальным предметом секретного общества народа Фанг. Теперь антиквара обвиняют в недобросовестности и обмане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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