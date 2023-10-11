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11 октября, 08:00

В мире

Итальянские археологи подняли со дна Средиземного моря корабль III века

Итальянские археологи подняли со дна Средиземного моря корабль III века

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Итальянские археологи подняли со дна Средиземного моря корабль, затонувший еще в III веке нашей эры. Обломки торгового судна обнаружили у берегов Сицилии. Они находились всего в 90 метрах от берега на глубине около двух метров.

Подготовка к подъему корабля заняла несколько лет. Сначала подводные археологи провели раскопки и тщательно задокументировали все находки. Затем были вывезены все сыпучие материалы и поднят груз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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