Колумбия установила новый рекорд по производству наркотиков

Площадь посевов кустов наркосодержащего растения в Колумбии достигла исторического максимума. За год она увеличилась на 13% – до 230 тысяч гектаров. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Потенциальное производство наркотиков увеличилось на 400 тонн в год – до 1,8 тысячи тонн.

В данный момент полиция страны фактически отказывается от принудительного уничтожения незаконных плантаций растения, вместо этого фермеров уговаривают выращивать другие сельхозкультуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

