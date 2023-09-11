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11 сентября, 22:45

В мире

Колумбия установила новый рекорд по производству наркотиков

Колумбия установила новый рекорд по производству наркотиков

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Площадь посевов кустов наркосодержащего растения в Колумбии достигла исторического максимума. За год она увеличилась на 13% – до 230 тысяч гектаров. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Потенциальное производство наркотиков увеличилось на 400 тонн в год – до 1,8 тысячи тонн.

В данный момент полиция страны фактически отказывается от принудительного уничтожения незаконных плантаций растения, вместо этого фермеров уговаривают выращивать другие сельхозкультуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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