Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург

Гроб с телом британской королевы Елизаветы II 11 сентября покинул шотландский замок Балморал, где она умерла 8 сентября. Траурный кортеж из нескольких черных автомобилей отправился в Эдинбург.

Путь в 280 километров он преодолеет за шесть часов. В городах и селах по пути следования кортежа люди выходя к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь.

Дубовый гроб Елизаветы II покрыт шотландским королевским штандартом. Его установят во дворце Холируд в Эдинбурге. 11 сентября его перенесут в собор святого Эгидия, где состоится заупокойное богослужение с участием членов королевской семьи.

В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой в соборе. Затем гроб перевезут в Лондон. Похороны после 4-дневного прощания пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

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