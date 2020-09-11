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11 сентября 2020, 12:15

В мире

В Турции ввели повсеместный масочный режим

В Турции ввели повсеместный масочный режим

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Власти турции ужесточили антикоронавирусные меры. В стране зафиксировали новые вспышки COVID-19.

Теперь маски необходимо носить на улицах, в парках, в общественном транспорте и даже на пляжах. Масочный режим действует во всех провинциях страны. Нарушителям грозит административная ответственность.

Также в турецких городах запрещено ездить стоя в общественном транспорте. Это сделано, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. В ресторанах и кафе приостановлено проведение музыкальных концертов после полуночи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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