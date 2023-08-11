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Новости мира: в таиландской Паттайе планируют ввести пляжный комендантский час

Новости мира: в таиландской Паттайе планируют ввести пляжный комендантский час

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В таиландской Паттайе собираются ввести пляжный комендантский час. Закрыть на ночь все пляжи хотят из-за шумных вечеринок, которые нередко затягиваются до утра. Об этом пишет газета Bangkok Post. Кроме того, городу приходится нанимать дополнительные силы коммунальщиков, чтобы убрать мусор после отдыхающих.

На Гавайях лесной пожар превратил в груды пепла курортный город Лахайна. На кадрах видно, что осталось от бывшей столицы Гавайского королевства, где традиционно отдыхали миллионы туристов. По меньшей мере 53 человека погибли от мощнейших природных пожаров, которые бушуют на острове Мауи и Гавайях. Локализовать очаги пламени мешает сильный ветер урагана Дора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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