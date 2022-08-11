Новости последнего часа: ВСУ повредили здание МЧС рядом с Запорожской АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере. Об этом сообщили местные СМИ.

При обстреле ВСУ сильные повреждения получило здание МЧС рядом с Запорожской АЭС. Об этом заявили власти региона.

Бразилия и Мексика впервые примут участие в фестивале фейерверков "Ростех" 13–14 августа в Москве.