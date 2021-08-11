В Мексике вакцинировались 28,3% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Мексике прививку сделали 28,3% населения. В целом ситуация по ковиду в стране очень нестабильная. 15 штатов снова вводят наивысший режим опасности, кроме Мехико, там это делать отказались. Новые ограничения означают, что в офисах будет намного меньше людей, снизится заполняемость ресторанов и баров, при этом без необходимости выходить из дома будет запрещено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.