Трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах объявлен в Алжире

В Алжире с 12 августа начинается трехдневный траур по жертвам лесных пожаров. Решение принял президент республики Абдельмаджид Теббун.

По данным местных СМИ, погибли 65 человек, в том числе и военнослужащие, которые участвовали в тушении.

Пожары продолжаются в нескольких провинциях страны. Местные власти называют причиной жару, но не исключают и искусственное происхождение некоторых очагов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.