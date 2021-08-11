В Лондоне провалившего тест на туберкулез альпака пытаются спасти от усыпления

В Лондоне пытаются спасти от усыпления альпака Джеронимо. Власти хотят лишить животное жизни из-за положительного теста на бычий туберкулез.

Противостояние продолжается с 2017 года, когда Хелен Макдональд привезла питомца из Новой Зеландии. Она всего лишь просит провести еще один тест, так как они нередко ошибаются. Но в этом ей почему-то упорно отказывают.

История взволновала лондонцев. В защиту Джеронимо провели акцию протеста. Вступился даже отец премьер-министра.

Однако на ситуацию это вряд ли повлияет. Лондонский суд постановил усыпить животное в течение 30 дней. И это последнее решение – апелляцию Макдональд проиграла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.