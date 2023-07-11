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В мире

Новости мира: режим ЧС ввели в штате Нью-Йорк из-за наводнений, вызванных ливнями

Новости мира: режим ЧС ввели в штате Нью-Йорк из-за наводнений, вызванных ливнями

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В американском штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений, которые спровоцировали обильные ливни. Жителей мегаполиса власти призывают сохранять бдительность, избегать затопленных дорог, следить за прогнозом погоды и быть готовыми к экстренной эвакуации.

В Африке выпал от снег. На крупнейший город Южной Африки – Йоханнесбург – обрушился мощный снегопад, такого в мегаполисе не видели более десяти лет. Эксперты говорят, что в прошлом столетии снег в Йоханнесбурге выпадал всего четыре раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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