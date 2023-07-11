Президент США Джо Байден дважды нарушил королевский этикет на встрече с Карлом III, сообщает издание Daily Mail. Глава Белого Дома на два шага опередил британского монарха во время встречи в Виндзорском замке, а перед этим похлопал короля по спине.

Протокол запрещает прикасаться к монаршим особам подобным образом. Лидерам стран на таких мероприятиях предписано находиться на небольшом расстоянии друг от друга.

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