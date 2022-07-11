Антиковидные меры начали ужесточать на европейских курортах

Антиковидные правила начали ужесточать на европейских курортах. Так, маски вновь обязательны на Кипре. Увеличилось число заболевших в Греции, Италии, Германии. В турецких отелях туристам начали выдавать наборы средств индивидуальной защиты.

О каких ограничениях нужно знать, собираясь на отдых? Какие меры уже приняли во Франции и Испании? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.