Антиковидные правила начали ужесточать на курортах

Антиковидные меры начали ужесточать на курортах. Маски вновь обязательны на Кипре. Стало увеличиваться число заболевших в Греции, Италии, Германии. В Турции тоже возникла вспышка заболевания, в отелях туристам начали выдавать наборы средств индивидуальной защиты.

О каких ограничениях нужно знать, собираясь на отдых? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.