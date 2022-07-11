Сразу в нескольких странах заявили о росте заболеваемости коронавирусом

Популярные у российских туристов страны начинают возвращаться к масочному режиму. На этой неделе сразу в нескольких странах заявили о росте показателей заболеваемости COVID-19.

Маски снова обязательны и на Кипре. Их потребуют в магазинах, отелях, общественном транспорте. Куда еще не пустят без маски? И какие штрафы ждут нарушителей?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.