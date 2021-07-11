Космолет с миллиардером Брэнсоном на борту завершил полет

Космолет с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился. Полет был таким коротким, что эксперты заявили, что это вовсе не полет.

Они считают, что Брэнсон лишь прикоснулся к космосу. Они поднялись на высоту около 86 километров. Там экипаж смог лишь на несколько минут ощутить невесомость.

Так Брэнсон хотел показать, что космический туризм безопасен. Следующее событие для развития туристических полетов в космос ожидается 20 июля. В корабле будет основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом и еще одним пассажиром, который купил билет на аукционе за $28 млн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

