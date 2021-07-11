В Марокко вакцинировано 25,9% населения

В рамках новой рубрики Вакци-Нации зрители могут узнать, как идет прививочная кампания от коронавируса в разных странах. В Марокко в последнее время увеличивается количество новых случаев коронавируса. И вводятся дополнительные ограничения, в том числе для туристов. Для въезда в Марокко даже привитым россиянам нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до вылета. А непривитые путешественники обязаны провести 10-дневный карантин в отеле за свой счет.

В Марокко сейчас вакцинировано почти 26% населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

