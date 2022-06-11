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Москва 24

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В мире

09:15

Новости мира: стрельба в США и приговор и.о. президента Боливии

за рубежомпроисшествиявидеоНикита Пименов

В США вновь стрельба. По меньшей мере 3 человека убиты в перестрелке в торговом центре в Северной Каролине. Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям и работникам фудкорта.

Владимир Путин ввел для американцев налог на продукты и топливо. С таким заявлением выступил Джо Байден. Американский президент сказал, что именно его российский коллега пОднял в штатах цены на еду и бензин, взвинтил показатели инфляции до уровня в 8,6%.

В Лос-Анджелесе более тысячи человек вышли на митинг против санкций США в отношении Кубы и Венесуэлы. Так американцы отреагировали на проходивший в Калифорнии саммит Америк. По мнению собравшихся, Вашингтон должен прекратить экономические давление на соседей и начать сотрудничать с ними на равных.

В Боливии суд приговорил бывшую исполняющую обязанности президента страны к 10 годам тюрьмы. Жанин Аньес признали виновной в организации госпереворота. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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