Молоковоз протаранил семь автомобилей в Финиксе

В Финиксе молоковоз протаранил семь автомобилей. Погибли четыре человека, еще девять ранены.

Водитель не снизил скорость перед затором. После первого столкновения часть авто отбросило на встречную полосу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.