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В СМИ появились слухи о романе Тома Круза и Шакиры

В СМИ появились слухи о романе Тома Круза и Шакиры

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Как сообщил источник из окружения актера, Том Круз сильно заинтересован, чтобы добиться певицы Шакиры. Слухи о возможном романе пары впервые появились, когда в Сеть попали совместные фото знаменитостей на Гран-при "Формулы-1" в Майами. Говорили, что ради этого мероприятия актер пренебрег коронацией Карла III в Лондоне.

Отмечается, что обе знаменитости не состоят в браке. Том Круз развелся, а Шакира рассталась с отцом своих двух детей, защитником футбольного клуба "Барселоны" Жераром Пике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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