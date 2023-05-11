В СМИ появились слухи о романе Тома Круза и Шакиры

Как сообщил источник из окружения актера, Том Круз сильно заинтересован, чтобы добиться певицы Шакиры. Слухи о возможном романе пары впервые появились, когда в Сеть попали совместные фото знаменитостей на Гран-при "Формулы-1" в Майами. Говорили, что ради этого мероприятия актер пренебрег коронацией Карла III в Лондоне.

Отмечается, что обе знаменитости не состоят в браке. Том Круз развелся, а Шакира рассталась с отцом своих двух детей, защитником футбольного клуба "Барселоны" Жераром Пике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.