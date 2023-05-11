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Семью американского президента Джо Байдена обвинили в получении незаконных доходов

Семью американского президента Джо Байдена обвинили в получении незаконных доходов

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Семью американского президента Джо Байдена обвинили в получении незаконных доходов. Специальная комиссия конгресса проверяет информацию о коррупционных схемах, которые использовались в окружении президента США.

По словам председателя комитета палаты представителей по надзору Джеймса Комера, родственники Байдена могли получить от иностранных компаний и частных лиц около 10 миллионов долларов в виде взяток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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