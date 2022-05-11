В Казахстане мужчина спас трехлетнюю девочку

В Нур-Султане мужчина спас жизнь ребенку. Трехлетняя девочка повисла на карнизе балкона на восьмом этаже, забраться самостоятельно в квартиру она не смогла.

Ей на помощь пришел сосед снизу. Он вылез из окна и поймал ребенка. Мужчину планируют представить к награде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.