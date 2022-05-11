Ливни обрушились на восточное побережье Австралии

На восток Австралии обрушились сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям. Во время ЧП погибла женщина, она была в машине, которую смыло с дороги. Два человека успели выбраться из тонущего автомобиля.

Такая погода сохранится на востоке континента до конца недели. Из-за этого реки могут выйти из берегов. Жителей готовят к эвакуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

