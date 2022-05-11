Жители Риги вышли на протест после уборки возложенных на 9 Мая цветов трактором

Жители Риги вышли на акцию протеста. Они возмущены действиями местных властей, которые не дали им почтить память ветеранов Великой Отечественной войны.

По приказу администрации, коммунальщики с помощью экскаватора убрали с площади у монумента освободителям Риги все цветы, которые люди принесли 9 мая. В ответ местные жители пришли к памятнику с новыми букетами и начали петь песни военных лет.

Чтобы цветы снова не вывезли на свалку, люди решили провести у монумента всю ночь. Полиция пыталась их оттеснить, общественный транспорт перестал останавливаться у мемориала, а некоторые подъездные дороги перекрыли.

Действия латвийских чиновников прокомментировали и в российском посольстве. Там выразили возмущение решениями рижской Думы и назвали их хамством и беспределом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.