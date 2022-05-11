На Шри-Ланке продолжаются акции протеста

Количество жертв политического кризиса на Шри Ланке продолжает расти. Точное число погибших во время акций протеста пока неизвестно. Накануне толпа демонстрантов, которые требуют смены власти в стране, напала на автомобиль депутата от правящей партии. Политик, защищаясь, застрелил двух человек, а затем покончил с собой. За минувшую ночь демонстранты сожгли более сотни особняков, принадлежащих местным политикам и бизнесменам. Протесты идут круглые сутки не смотря на то, что в стране введен комендантский час. Премьер-министр уже объявил о своей отставке. При этом коллапс в стране практически никак не сказывается на туристах, заявили в АТОР. Правила комендантского часа на них не распространяются, а демонстранты следуют негласному правилу – отдыхающих не трогать.



Акции протеста в Ереване закончились столкновениями с полицией. Задержано более 60 демонстрантов. Оппозиционеры требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна. По их мнению, политика властей грозит Армении потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Демонстрации в Ереване регулярно проходят последние две недели.

Британский парламент впервые за последние 59 лет открыл сессию без участия королевы. Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь по бумажке зачитал наследник престола – принц Уэльский Чарльз. Отсутствие 96-летней Елизаветы объяснили недомоганием. Но, как подчеркнули в Букингемском дворце, это вовсе не означает, что королева отошла от дел и передает трон Чарльзу. Отмечают, что за всю историю Елизавета II пропустила церемонию открытия сессии парламента только дважды и было это из-за беременности.

В Шанхае из-за новой вспышки ковида впервые полностью закрыли метро. Так власти решили прервать контакты жителей мегаполиса. В городе запрещено ходить по магазинам и даже заказывать товары не первой необходимости. В режиме жесткого локдауна большинство районов Шанхая живет уже больше месяца. Заболеваемость коронавирусом за это время снизилась с 26 тысяч человек в день до 3 тысяч. Общее число летальных исходов для 25 миллионного города относительно небольшое – с начала вспышки болезни всего 553. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Распространение вируса сдерживают через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.