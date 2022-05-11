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Политика

07:15

На Шри-Ланке продолжаются акции протеста

за рубежомпроисшествияполитикавидеоНикита ПименовЕкатерина Фоменко

Количество жертв политического кризиса на Шри Ланке продолжает расти. Точное число погибших во время акций протеста пока неизвестно. Накануне толпа демонстрантов, которые требуют смены власти в стране, напала на автомобиль депутата от правящей партии. Политик, защищаясь, застрелил двух человек, а затем покончил с собой. За минувшую ночь демонстранты сожгли более сотни особняков, принадлежащих местным политикам и бизнесменам. Протесты идут круглые сутки не смотря на то, что в стране введен комендантский час. Премьер-министр уже объявил о своей отставке. При этом коллапс в стране практически никак не сказывается на туристах, заявили в АТОР. Правила комендантского часа на них не распространяются, а демонстранты следуют негласному правилу – отдыхающих не трогать.

Акции протеста в Ереване закончились столкновениями с полицией. Задержано более 60 демонстрантов. Оппозиционеры требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна. По их мнению, политика властей грозит Армении потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Демонстрации в Ереване регулярно проходят последние две недели.

Британский парламент впервые за последние 59 лет открыл сессию без участия королевы. Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь по бумажке зачитал наследник престола – принц Уэльский Чарльз. Отсутствие 96-летней Елизаветы объяснили недомоганием. Но, как подчеркнули в Букингемском дворце, это вовсе не означает, что королева отошла от дел и передает трон Чарльзу. Отмечают, что за всю историю Елизавета II пропустила церемонию открытия сессии парламента только дважды и было это из-за беременности.

В Шанхае из-за новой вспышки ковида впервые полностью закрыли метро. Так власти решили прервать контакты жителей мегаполиса. В городе запрещено ходить по магазинам и даже заказывать товары не первой необходимости. В режиме жесткого локдауна большинство районов Шанхая живет уже больше месяца. Заболеваемость коронавирусом за это время снизилась с 26 тысяч человек в день до 3 тысяч. Общее число летальных исходов для 25 миллионного города относительно небольшое – с начала вспышки болезни всего 553. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Распространение вируса сдерживают через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

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