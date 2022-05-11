На Шри-Ланке продолжаются акции протеста

07:15
Количество жертв политического кризиса на Шри Ланке продолжает расти. Точное число погибших во время акций протеста пока неизвестно. Накануне толпа демонстрантов, которые требуют смены власти в стране, напала на автомобиль депутата от правящей партии. Политик, защищаясь, застрелил двух человек, а затем покончил с собой. За минувшую ночь демонстранты сожгли более сотни особняков, принадлежащих местным политикам и бизнесменам. Протесты идут круглые сутки не смотря на то, что в стране введен комендантский час. Премьер-министр уже объявил о своей отставке. При этом коллапс в стране практически никак не сказывается на туристах, заявили в АТОР. Правила комендантского часа на них не распространяются, а демонстранты следуют негласному правилу – отдыхающих не трогать.
Акции протеста в Ереване закончились столкновениями с полицией. Задержано более 60 демонстрантов. Оппозиционеры требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна. По их мнению, политика властей грозит Армении потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Демонстрации в Ереване регулярно проходят последние две недели.
Британский парламент впервые за последние 59 лет открыл сессию без участия королевы. Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь по бумажке зачитал наследник престола – принц Уэльский Чарльз. Отсутствие 96-летней Елизаветы объяснили недомоганием. Но, как подчеркнули в Букингемском дворце, это вовсе не означает, что королева отошла от дел и передает трон Чарльзу. Отмечают, что за всю историю Елизавета II пропустила церемонию открытия сессии парламента только дважды и было это из-за беременности.
В Шанхае из-за новой вспышки ковида впервые полностью закрыли метро. Так власти решили прервать контакты жителей мегаполиса. В городе запрещено ходить по магазинам и даже заказывать товары не первой необходимости. В режиме жесткого локдауна большинство районов Шанхая живет уже больше месяца. Заболеваемость коронавирусом за это время снизилась с 26 тысяч человек в день до 3 тысяч. Общее число летальных исходов для 25 миллионного города относительно небольшое – с начала вспышки болезни всего 553. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Распространение вируса сдерживают через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: