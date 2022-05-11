Маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги

Памятники советским воинам пытались осквернить во многих европейских странах. Провокации прошли в Молдавии, Румынии и Польше, а в Чехии власти решили лишить маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина.

О том, как сами европейцы относятся к таким действиям своих властей, – в эфире телеканала Москва 24.

