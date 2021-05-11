Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ

В рубрике "Откройте, Ковид!" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения заявила о выходе на плато по заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом уровень все равно называют неприемлемо высоким. Только за прошлую неделю умерли порядка 90 тысяч человек, а заболели почти 5,5 миллиона человек.

Эпидемиологическая ситуация остается опасной во всем мире, подчеркнули эксперты. Резкий скачок фиксируют в Юго-Восточной Азии. А "индийский" штамм, который не только очень заразный и смертоносный, но и вызывает страшные осложнения, сейчас заботит весь мир. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.