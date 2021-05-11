Новости мира: пожарный вертолет упал в озеро на юго-западе Китая

В китайской провинции Юньнань пожарный вертолет упал в озеро. Погибли по меньшей мере четыре человека. Вертолет набирал в резервуары воду для тушения. Внезапно машина начала резко терять высоту и рухнула в воду. Спасатели обнаружили тела двоих погибших. Позднее нашли еще два. Причины крушения выясняются.

В Мексике из-за сильных ливней оказалась затоплена территория религиозного центра. Машины десятков прихожан дрейфовали по парковке и сталкивались друг с другом. Продолжалось это около получаса, затем уровень воды немного спал и люди смогли оценить нанесенный стихией ущерб. А неподалеку сотрудники пожарной службы спасли семью, которая оказалась в ловушке в салоне автомобиля посреди реки, в которую мгновенно превратилась дорога.

В Чехии прошла акция в память о жертвах коронавируса. В Пражском граде на территории резиденции президента зажгли 30 тысяч свечей. Также состоялась церемония возложения цветов. В Чехии COVID-19 заразился примерно каждый десятый житель. Тем не менее в Минздраве Чехии говорят о смягчении карантинных мер.



Мир выходит на плато заболеваемости и смертности от COVID-19. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедроса Гебрейесус. При этом он не уточнил, ожидается ли в ближайшее время спад прироста новых случаев. За минувшие сутки на планете зафиксировали еще 611 тысяч случаев. Умерло 10,5 тысячи пациентов. Всего же с начала пандемии в мире поставлено без малого 160 миллионов диагнозов.