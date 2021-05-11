"Спутник V" помог победить коронавирус в Сан-Марино

В Сан-Марино уровень инфицирования коронавирусом упал до нуля. Этот успех связывают в том числе и с применением на территории страны российской вакцины.

Там проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе – с 4 мая не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Массовая вакцинация началась 1 марта, и уже в настоящее время в местных больницах закрыты отделения для коронавирусных больных. Население Сан-Марино составляет около 35 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.