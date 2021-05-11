Новости мира: в Японии взорвался химический завод

11 мая, 07:30
По меньшей мере 4 человека пострадали при взрыве на химическом заводе в японской префектуре Фукусима. Рано утром жители домов, расположенных недалеко от предприятия, услышали громкий хлопок, а после увидели разгорающееся пламя. Никаких вредных выбросов зафиксировано не было, на заводе делали цинковый порошок, который используется в косметической промышленности. На место ЧП быстро приехали пожарные, которым удалось сбить пламя.
На китайский Ухань обрушились мощный ураган и проливной дождь. На видео, которое очевидцы публикуют в соцсетях, видно, как ветер сносит с домов крыши и валит на землю уличные столбы. Из-за ливней многие дороги оказались затоплены. Люди спасаются от наводнения на верхних этажах жилых домов и торговых центров. Местные жители сравнивают ураган с нападением огромного монстра.
Не пощадила стихия и одну из достопримечательностей Китая – стеклянный мост. Налетевший ураган разрушил часть конструкции. В результате один из туристов чуть не свалился в пропасть. Ему чудом удалось зацепиться за перила, на которых он провисел несколько часов, пока спасатели добирались до места ЧП. В итоге для него все закончилось благополучно.
На Эвересте появится разделительная линия. Установить границу решили власти Китая, чтобы местные альпинисты не контактировали с коллегами, которые совершают восхождение со стороны Непала. Ранее стало известно о резкой вспышке коронавируса в базовом альпинистском лагере, который расположен на непальском склоне. Пока непонятно, что будет представлять из себя разделительная полоса и как власти КНР собираются контролировать соблюдения своих правил на самой высокой точке мира.
Греция готовится все-таки начать полноценный туристический сезон. Уже в эту пятницу в стране откроются музеи, и будет разрешено передвижение между регионами. Афины ограничили въезд туристов в конце апреля. Для разных стран были установлены квоты. Например, с территории России приехать в Грецию могли только 4 тысячи человек в неделю.
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