В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

Власти Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. Изучать, как это скажется на благополучии людей, жизни города и экономике будут до 7 мая.

Даже без эксперимента три понедельника были бы выходными, так как выпали на государственные праздники – это Пасхальный понедельник, День святого покровителя Валенсии и День труда, который также отмечают там 1 мая. Еще один выходной перенесли с января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.