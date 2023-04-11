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В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

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Власти Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. Изучать, как это скажется на благополучии людей, жизни города и экономике будут до 7 мая.

Даже без эксперимента три понедельника были бы выходными, так как выпали на государственные праздники – это Пасхальный понедельник, День святого покровителя Валенсии и День труда, который также отмечают там 1 мая. Еще один выходной перенесли с января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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