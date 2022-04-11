Китай обновил суточный максимум по новым случаям заражения COVID-19

Китай обновил антирекорд по новым случаям заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили свыше 27,5 тысячи инфицированных. Из них 25 тысяч – бессимптомники в Шанхае.

Мегаполис две недели живет в условиях тотального карантина. Свыше 25 миллионов человек оказались заперты по домам. Людям нельзя выходить даже за продуктами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.