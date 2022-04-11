В Греции рабочие попытались помешать отправке техники НАТО на Украину

В греческом городе Салоники портовые рабочие вышли на стихийный митинг, чтобы помешать отправке техники НАТО на Украину. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В результате произошли столкновения с полицией. Протестующие на военных автомобилях оставили надпись: "НАТО, убирайтесь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.