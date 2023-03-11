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Пекин накрыла пыльная буря

Пекин накрыла пыльная буря

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Пыльная буря накрыла Пекин. Из-за этого небо мегаполиса пожелтело, создавая немало проблем местным жителям. По данным местных СМИ, качество воздуха в столице Поднебесной резко упало до "опасного" уровня, а концентрация твердых частиц в воздухе в несколько раз превысила норму. Песчаные бури в Пекине в марте и апреле – довольно частое явление. Ученые объясняют их возникновение тем, что мегаполис близко расположен к пустыне Гоби. Еще одна причина – вырубка лесов и эрозия почвы по всей территории Северного Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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