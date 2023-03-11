В США обанкротился один из крупнейших банков страны

В США обанкротился Silicon Valley Bank, один из крупнейших банков страны. Об этом кредитная организация уведомила Департамент финансовой защиты штата Калифорния.

Проблемы начались после того, как разорился один из ведущих кредиторов банка. Из-за этого ему пришлось объявить о дополнительном выпуске акций, однако вкладчики стали активно снимать деньги.

Сейчас Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

