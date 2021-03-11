Весь мир узнал о колумбийском журналисте из-за ЧП во время прямого эфира

Эфир спортивного канала в Колумбии заставил поволноваться зрителей и ведущих в студии. Во время прямой трансляции на одного из гостей неожиданно упал огромный телеэкран.

Он был настолько тяжелым, что придавил спортивного обозревателя Карлоса Ордуса к столу. Ведущие быстро объявили рекламную паузу и вызвали медиков. Мужчина отделался ушибом, а еще потерял кусочек зуба, который откололся, когда он ударился об стол.

Известно, что карьера спортивного журналиста длится уже 25 лет. Совсем недавно он сменил редакцию и рассчитывал на новые впечатления. Однако он никак не мог предположить, что весь мир узнает про него благодаря упавшему экрану. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.