Новости мира: в Доминикане впервые в истории замерзли водоемы

Во Франции силовики начали массово применять слезоточивый газ для разгона протестующих. Это был митинг против строительства новой автотрассы между городами Тулуза и Кастр.

Карл III впервые опубликовал заявление после того, как у него диагностировали рак. Британский монарх поблагодарил за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые он получил в последние несколько дней.

В Доминикане из-за мороза впервые в истории замерзли водоемы. В одном из национальных парков в горной местности температура воздуха упала до минус шести градусов. Несколько ручьев покрылись льдом первый раз за все время метеонаблюдений в этой тропической стране.

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