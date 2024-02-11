Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе

Тоннели ХАМАС с серверами разведки обнаружили под штаб-квартирой Агентства ООН для помощи беженцам. Фото и видео опубликовали израильские военные.

На кадрах можно увидеть серверы, электрические батареи и техническое оснащение. По заявлениям ЦАХАЛ, питание туда поступало с помощью кабелей из штаб-квартиры Агентства. В самой организации уверяют, что сотрудники покинули здание еще в октябре 2023 года и им о тоннелях ничего неизвестно.

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