Принц Гарри может появиться на коронации Карла III, пишут в британских таблоидах. Правда, если он и будет присутствовать на церемонии, то лишь в качестве гостя, а не участника. Ранее стало известно, что сына монарха лишили какой-либо официальной роли в коронации.

Как сообщают инсайдеры, принца Гарри вместе с супругой Меган Маркл включили в список из двух тысяч приглашенных. При этом есть большие сомнения, что Гарри и Уильям появятся на публике вместе. По некоторым данным, даже рассадку в Вестминстерском аббатстве организуют так, чтобы братьев не фотографировали вместе.