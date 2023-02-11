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Принц Гарри может появиться на коронации Карла III

Принц Гарри может появиться на коронации Карла III

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Принц Гарри может появиться на коронации Карла III, пишут в британских таблоидах. Правда, если он и будет присутствовать на церемонии, то лишь в качестве гостя, а не участника. Ранее стало известно, что сына монарха лишили какой-либо официальной роли в коронации.

Как сообщают инсайдеры, принца Гарри вместе с супругой Меган Маркл включили в список из двух тысяч приглашенных. При этом есть большие сомнения, что Гарри и Уильям появятся на публике вместе. По некоторым данным, даже рассадку в Вестминстерском аббатстве организуют так, чтобы братьев не фотографировали вместе.

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