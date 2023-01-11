В США не считают, что неполадки в системе оповещения пилотов вызваны кибератакой

Власти США не считают, что сбой в оповещении пилотов был вызван кибератакой, но проведут дополнительную проверку. Об этом заявили в Минтрансе страны. Из-за технического сбоя больше тысячи рейсов были задержаны, а работа аэропортов по всей стране оказалась парализована на несколько часов.

Проблемы возникли в программе, через которую экипажи самолетов получают информацию. От нее зависит безопасность полетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.