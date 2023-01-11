На северо-востоке Китая построили ледяную горку длиной более 500 метров

На северо-востоке Китая в городе Чанчунь в данный момент проходит фестиваль льда и снега. Там построили ледяную горку, длина которой составляет 512 метров. Она встречает посетителей на входе.

Всего на этой площадке выстроено около 40 различных объектов из льда. Например, есть целые здания и даже деревья. В ночное время все они светятся, привлекая туристов со всей страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.