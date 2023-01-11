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"Актуальный репортаж": мемуары принца Гарри стали самой продаваемой прозой в истории

"Актуальный репортаж": мемуары принца Гарри стали самой продаваемой прозой в истории

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Мемуары принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории

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Мемуары британского принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории – в первый день раскупили почти полмиллиона копий книги под названием "Запасной". По информации британских СМИ, гонорар за мемуары составил 20 миллионов долларов.

Книга не просто так называется "Запасной". Мнения о названии разделились среди критиков: Карл III часто называл Гарри в детстве таким прозвищем. Некоторые критики считают, что перед читателями – хорошая маркетинговая стратегия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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