Полиция Малайзии заинтересовалась съемкой видеоблогеров из РФ на недостроенной башне

Полиция Малайзии заинтересовалась съемкой российских видеоблогеров. Они выложили кадры, снятые с недостроенной башни Merdeka 118, второго по высоте здания в мире. Пара видеоблогеров известна тем, что занимается экстремальным альпинизмом и регулярно размещает у себя в соцсетях кадры с вершин высоток по всему миру.

Блогерам придется ответить и за незаконное проникновение на чужую территорию, и за съемки на недостроенном объекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.