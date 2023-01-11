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Мемуары принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории

Мемуары принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории

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Принц Гарри в своих мемуарах обвинил брата в подстрекательстве

Мемуары британского принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории – в первый день раскупили почти полмиллиона копий. В американском подразделении издательства уточнили, что только серия книг о Гарри Поттере продавалась быстрее в день старта продаж.

Автобиография принца называется "Запасной", в ней отражены интересные факты его жизни – от употребления запрещенных веществ до убийств в Афганистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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