Мемуары принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории

Мемуары британского принца Гарри стали самой быстро продаваемой документальной прозой в истории – в первый день раскупили почти полмиллиона копий. В американском подразделении издательства уточнили, что только серия книг о Гарри Поттере продавалась быстрее в день старта продаж.

Автобиография принца называется "Запасной", в ней отражены интересные факты его жизни – от употребления запрещенных веществ до убийств в Афганистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.