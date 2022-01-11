В австралийских супермаркетах ограничили продажи нескольких товаров из-за "Омикрона"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы Америки". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

В крупной сети австралийских супермаркетов ограничили продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса. Купить можно только одну или две упаковки продукции.

Бизнес боится паники, которая снова нарастает вокруг коронавируса. Это может привести к нехватке товаров. Полки стремительно пустеют, а покупатели готовятся к худшему.

К стране подступает "Омикрон", хотя там привиты 92% населения.

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