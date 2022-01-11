В США успешно пересадили человеку сердце свиньи

В США впервые успешно пересадили человеку сердце свиньи. Спустя три дня после операции мужчина чувствует себя хорошо. 57-летний Дэвид Беннетт перепробовал все варианты лечения, и эта экспериментальная процедура была его последним шансом.

Перед пересадкой свинью-донора генетически модифицировали. В частности, специалисты добавили несколько человеческих генов, чтобы сердце прижилось.

Хирурги настроены оптимистично. Они говорят, что этот опыт в дальнейшем может решить проблему нехватки донорских органов. По данным правительства США, сейчас около 110 тысяч американцев находятся в очереди на пересадку, из них 6 тысяч ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.