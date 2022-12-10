Парад Санта-Клаусов устроили в центре Нью-Йорка. На Манхэттене собрались сотни людей, одетые в самые разнообразные костюмы американского коллеги Деда Мороза. Весельчаки гуляют по улицам и барам. Все это радостное безумие называется "Санта-Кон". Каждый год фестиваль проходит по всему миру накануне католического Рождества. Участвовать может любой человек, одетый в ярко-красный костюм с белой опушкой. Впервые фестиваль прошел в 94-м году в Сан-Франциско. Теперь в нем участвуют десятки стран.

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