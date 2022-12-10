Новости мира: сотрудники Королевской почты Великобритании устроили забастовку

Сотрудники Королевской почты Великобритании устроили забастовку. Тысячи британцев вышли на площадь перед Вестминстерским дворцом. Они требуют повышения зарплаты на фоне рекордного роста цен. По данным профсоюза, сотрудники почты будут выходить на протесты и в другие дни, вплоть до 24 декабря. Ожидается, что в акции примет участие 15 тысяч человек.

Российские военные в привезли продукты в отдаленное сирийское село. Оно находится в провинции Алеппо и является одним из наиболее пострадавших. В общей сложности туда доставили больше четырех тысяч тонн продуктов. Муку, крупы, чай, масло и сгущенку расфасовали по пакетам. Каждый набор получился почти по десять килограммов.

Протесты продолжаются в Перу, несмотря на то, что президент этой страны уже покинул свой пост. Новый лидер Дина Болуарте призвала протестующих успокоиться и начать диалог. Она подчеркнула, что обострение политического кризиса спровоцировала не она, а, наоборот, берет на себя ответственность за его разрешение. Люди протестуют в 5 регионах страны.

В США посадили в тюрьму экс-полицейского по обвинению в деле Джорджа Флойда. Бывший офицер полиции Джей Александр Кенг, который участвовал в жестком аресте Флойда 2 года назад, пробудет за решеткой 3,5 года. Кенг признался в пособничестве к непредумышленному убийству. До этого он был осужден еще и за то, что не оказал медпомощь арестованному.

Необычайно красивое северное сияние сняли очевидцы этой ночью над Финляндией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.