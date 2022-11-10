Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону. Такое решение приняли на пленарной сессии в Брюсселе.

Минпросвещения РФ закрепило понятие "домашнее задание" в нормативных документах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Специалисты расставят ловушки на территории детсада в Москве для отлова лисы. Такое решение приняли столичные власти.