10 ноября, 19:35Общество
Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону
Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону. Такое решение приняли на пленарной сессии в Брюсселе.
Минпросвещения РФ закрепило понятие "домашнее задание" в нормативных документах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Специалисты расставят ловушки на территории детсада в Москве для отлова лисы. Такое решение приняли столичные власти.