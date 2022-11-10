Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 19:35

Общество

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Газета The Mirror рассказала об условиях освобождения студента, кинувшего яйца в Карла III

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

Европейские столицы решили отказаться от рождественской иллюминации

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

Эксперты рассказали, от чего вынуждены отказаться европейцы из-за кризиса

Новости часа: запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года

В Йорке задержали мужчину, бросившего яйца в королевскую чету Великобритании

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону. Такое решение приняли на пленарной сессии в Брюсселе.

Минпросвещения РФ закрепило понятие "домашнее задание" в нормативных документах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Специалисты расставят ловушки на территории детсада в Москве для отлова лисы. Такое решение приняли столичные власти.

Читайте также
за рубежомтуризмобществообразованиеживотныевидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика