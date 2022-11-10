Газета The Mirror рассказала об условиях освобождения студента, кинувшего яйца в Карла III

Британская газета The Mirror рассказала, при каких условиях выпустили под залог мужчину, который бросил яйца в Карла III и его супругу. 23-летний студент сообщил, что его отпустили при условии, что он не будет подходить к королю ближе чем на 500 метров и носить яйца в общественных местах. Однако второе условие потом изменили, чтобы он мог ходить в магазин.

Студент закидал королевскую чету Великобритании яйцами во время их визита в Йорк. При этом он кричал, что страна построена "на крови рабов". По словам студента, таким образом он выразил протест против скатывания страны в фашизм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.